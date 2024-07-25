عمرو الفقي: تعاون "المتحدة" مع "الشباب والرياضة" ممتد.. ومدينة العلمين ليست للحفلات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إن تعاون الشركة مع وزارة الشباب والرياضة ممتد، من خلال: "كابيتانو مصر"،"الدوم"، بالإضافة إلى التعاون في العلمين في عدة فعاليات، لافتًا إلى أن مدينة العلمين ليست للحفلات فقط بل مليئة بالرياضات.

وأضاف "الفقي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان العلمين بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن العلمين بها رياضات متنوعة من كرة القدم والسلة ورياضة السيارات والباراموتور، فوزارة الشباب والرياضة جزء أصيل من مهرجان العلمين.

ووجه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية التحية للبعثة البارا أوليمبية.