بشرى وتحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت طقس غدًا الجمعة، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدا، تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 ونصف متر.