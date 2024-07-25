شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 جنيه من المنيب إلى البدرشين.. تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تعريفة الركوب الجديدة لمواقف الأقاليم، إذ استقرت اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب على زيادة تعريفة أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15%.



تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم



تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم

تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.