شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل الدراسة بكلية الحقوق بالجامعة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن ما يميز كلية الحقوق بالجامعة هو عالمية المناهج والمزج بين القانون المصرى والألمانى بما يضمن توفر فرص عمل لخريجها فى أى دولة بالعالم فى المؤسسات القضائية والتحكيم الدولى بالإضافة إلى فرصة الالتحاق للعمل فى الهيئات القضائية المصرية، خاصة وأن الخريج يكون على علم باللغة العربية والانجليزية والألمانية ويصبح مؤهل اجتماعيا وفكريا وخبيرا قانونيا مزوداً بمهارات تمكنه من العمل محليا ودولياً ودول الاتحاد الأوروبى .

وأشار الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى أنه تم تشكيل المجلس الاستشارى لكلية الحقوق بالجامعة ،بين الجانبين المصرى والألمانى، ويضم 8 أعضاء من قامات القضاء فى ألمانيا من بينهم رئيس المحكمة الدستورية و2 من قضاة ألمانيا ومحامى كبير ألمانى مشيراً إلى أن أعضاء المجلس يجتمعون مع الطلاب المصريين دورياً لتعليم الدراسات القانونية على أعلى مستوى ، خاصة فى ظل إيمان الجامعة بكلية الحقوق التى تعد أبرز كليات العظماء كونها تصدر خريجين لديهم فرصة للعمل فى مختلف المجالات القانونية والتى تتواجد داخل كافة المؤسسات والشركات والبنوك والمكاتب الكبرى التى تقدم الاستشارات القانونية .

وأضاف الدكتور أشرف منصور، أن طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة شاركوا فى حضور جلسات بمحاكم برلين ضمن خطة التدريب العملى المقررة فى برنامجهم الدراسى، وذلك بالتعاون مع المجلس الاستشارى وفى إطار خطة التدريب لتأهيل الخريجين حتى يصبحوا على أعلى مستوى ولديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

وأكد الدكتور أشرف منصور أن الطاقة الاستيعابية لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية 300 طالب ويتم قبول عدد أقل من ذلك، وهم ذات المجاميع المرتفعة حتى تتمكن الجامعة من تقديم مستوى متميز فى المحاضرات والتدريب لتأهيل الطلاب، اذ أن المتقدمين للالتحاق بالكلية يخضعون ل 4 اختبارات للقبول لقياس مهارات الطالب واختبار لغة وذلك حتى يتمكن الطالب من استيعاب المناهج الدراسية العالمية .

وكشف الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن تنظيم اجتماعا للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق شهر أكتوبر المقبل بمقر الجامعة بالقاهرة وذلك بالتزامن مع حفل التخرج الذى تنظمه الجامعة وسيكون بحضور رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا.

وأكد الدكتور أشرف منصور على خطوات الجامعة المستمرة لتحسين المخرجات العلمية من كلية الحقوق في ظل حصد وفوز الطلاب عددا من الجوائز المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير المناهج وتوفير الممارسة العملية ومناقشة كيفية الوصول إلى خريج محامي متخصص فى مختلف الجوانب القانونية.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة تستهدف أن يكون الخريج لديه علم بكافة القوانين المحلية والعالمية لأن القوانين ذات علاقات مترابطة مع بعضها البعض ، مشيرا إلى أن سوق العمل واعد أمام الخريجين بحيث يتمكن من المنافسة فى سوق العمل بالالتحاق فى عدد من الوظائف بمجلس الدولة والنيابات والمكاتب الخارجية والتحكيم الدولى كما يكون مؤهل لدراسة الماجستير والدكتوراه وكذلك العمل بالبنوك والتأهيل للالتحاق بالسلك الدبلوماسى والوزارات والمؤسسات وهيئة الاحتكار والمنافسة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة واتحاد الجامعات العربية والأفريقية.

وذكر الدكتور ياسر حجازى، أن خلال فترة الدراسة يتم مساعدة الطلاب على التوظيف من خلال تعليم الطلاب مبادئ التفكير التحليلي، مع تقديم دورات تدريبية متنوعة خلال فترة الدراسة تصل إلى 35 دورة بإجمالى 190 ساعة وتشمل 8 تخصصات ويتم تنظيمها بمشاركة القضاة من الجانبين المصرى والألمانى.

وأكد الدكتور ياسر حجازى أن تطوير المناهج بكلية الحقوق والدراسات القانونية فى الجامعة الألمانية يعتمد على عدة محاور جوهرية وهامة ومن بينها مسار اساسيات البحث العلمى وطرق ومنهجية البحث وتطبيق ذلك فى كل القضايا بنطام “irac “ الذى يعتمد على دراسة الموضوع وفقا للقواعد المحددة والتحليل والتوصية للوصول إلى المسار العلمى المنهجى.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشارى لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية يضم قامات قانونية جليلة من مصر وألمانيا ، ومن أبرز أعضاء الجانب المصرى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، ومن الجانب الألمانى، شتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية بتورينجن والرئيس الأسبق لمكتب التقييم القضائي في يينا وتورينجن، وانيتا ايزنهارت قاضية ببرلين، وجريجور باخمن أستاذ قانون بجامعة هامبولت ببرلين، واولريش باتيس أستاذ قانون جامعة هامبولت ببرلين، وأمية علوان أستاذ قانون بجامعة هايدلبرج، واوليفر فلايج قاضي بهامبورج، وهاجن هازلبرينك محامي وخبير دولي وأستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين، وبيتر جوفريش رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة الأسبق، وميشيل يانش أستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين، وألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفدرالية في برلين، وهورست هايتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية.