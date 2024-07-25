شكرا لقرائتكم خبر عن البترول لـ إكسترا نيوز: الأزمات الإقليمية أثرت على الأسعار العالمية والنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق، إنّ الأزمات والتوترات العالمية أثرت على الأسعار العالمية وهو ما انعكس على أسعار النفط، وذلك في السنوات الأخيرة.

وأضاف ناجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تكلفة نقل المنتجات للدول المختلفة زادت، والدولة عملت على توفير البنزين والسولار للمواطن بسعر قليل للغاية، وهي من أرخص 3 أو 4 دول على مستوى العالم، بالنسبة إلى أسعار المنتجات البترولية، وهو عبء كبير تتحمله الدولة على كاهلها».

وتابع وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق: «الدولة شكلت لجنة التسعير التلقائي في عام 2019، التي تتكون من وزارتي البترول والمالية وبعض الجهات، ويتم مراعاة السعر العالمي للمنتجات البترولية وسعر الصرف وأخذ متوسطات السعر في الفترات السابقة لتحديد السعر».