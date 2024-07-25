ياسمين عز تعلق على واقعة ضرب سيدة لـ حماتها: تصرف غير مقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز على الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصوّر سيدة تضرب حماتها.

خلال برنامجها "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر"، أعربت عز عن صدمتها من الواقعة، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تحكم على الموقف بشكل كامل لأن الكاميرا لا تسجل كل شيء، ومع ذلك، فإنها تدين فعل الضرب بشكل قاطع، معتبرةً إياه تصرفًا غير مقبول.

كما انتقدت مقدمة "كلام الناس"، على التعليقات التي بررت فعل السيدة، معتبرةً أن أي شكل من أشكال العنف مرفوض، كما تنتقد من وصفوا السيدة بالمسكينة أو المظلومة، مؤكدة أن لا أحد يبرر العنف مهما كانت الظروف، متابعة: "لو حماتك مضيقاكي بالشكل ده إمشي واتطلقي برقي واحترام، لكن تضربي حماتك مش مقبول، لو جوزك كمل في القضية هيحبسك".

تطرقت ياسمين عز إلى عواقب هذا الفعل على السيدة نفسها وعلى عائلتها، مشيرةً إلى أن هذا الفيديو سيلاحقها طوال حياتها ويؤثر على سمعة العائلة بأكملها، معقبة: "سحبتي العصاية ازاي ومين هيتجوز من عيلتكم بعد كده".

واختتمت الإعلامية ياسمين عز بدعوة إلى الهدوء والتحلي بالصبر، مؤكدة أن العنف ليس الحل لأي مشكلة، كما دعت الزوجات إلى ضرورة احترام كبار السن وتقديرهم.