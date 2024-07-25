برلماني: وجود وزارة للاتصال السياسي رسالة بأن باب الحكومة مفتوح أمام الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، أن وجود وزارة للاتصال السياسي في الحكومة الجديدة، رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية، بأن باب الحكومة مفتوح أمام جميع القوى السياسيه.

وأشاد "البرعي"، في تصريحات صحفية اليوم، بحرص المستشار محمود فوزي، على تفعيل دور وزارته في التواصل السياسي مع الأحزاب السياسية، حيث عقد لقاءات مع عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، وهو ما يعكس وجود نيه جادة لدي الحكومة على تفعيل الحياة السياسية من خلال فتح قنوات للحوار والتواصل المشترك.

وأشار إلى أن لقاءات وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي لرؤساء الهيئات القضائية، يعكس حرصه السلطة التنفيذية والقضائية، على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

وأكد "البرعي"، أن وزير الشئون النيابية، منذ اليوم الأول لحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعار لا وقت للراحة، لاسيما أنه ساهم بمشاركته الإيجابية في اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة والتي استمرت فيها العمل لمدة ١٢ ساعة يوميًا لمدة 6 أيام.

وأوضح، أنه عقب منح البرلمان الثقة للحكومة حرص وزير الشئون النيابية علي تعزيز التعاون مع رجال السلطة القضائية، وأجرى عدة لقاءات مع رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة وهو ما سينعكس علي مصالح المواطنين.