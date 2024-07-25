حدث في 8 ساعات| مصير سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار.. وهذه تعريفة المواصلات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها وزير التموين يكشف مصير سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والفقي: مدينة العلمين ليست للحفلات فقط.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

بعد تحريك أسعار السولار.. وزير التموين يكشف مصير سعر رغيف الخبز البلدي المدعم

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمرو الفقي: تعاون "المتحدة" مع "الشباب والرياضة" ممتد.. ومدينة العلمين ليست للحفلات فقط

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إن تعاون الشركة مع وزارة الشباب والرياضة ممتد، من خلال: "كابيتانو مصر"،"الدوم"، بالإضافة إلى التعاون في العلمين في عدة فعاليات، لافتًا إلى أن مدينة العلمين ليست للحفلات فقط بل مليئة بالرياضات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بشرى وتحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الليبيري بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالجيزة بعد الزيادة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كارت الفلاح و"هدهد".. الزراعة والاتصالات تبحثان موقف المشروعات المشتركة

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا، لمناقشة مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي بوزارة الزراعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

20 صورة ترصد تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة والجيزة

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأجرة بكام النهاردة؟.. أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي بالجيزة بعد زيادة السولار

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نقيب الفلاحين: 20% زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة بعد رفع أسعار البنزين والسولار

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، نسبة الزيادة المتوقعة لأسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

46 طلب إحاطة و5 مشروعات قوانين.. حصاد لجنة القوى العاملة بالبرلمان في دور الانعقاد الرابع

كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

للتفاصيل.. اضغط هنا

زيادة تصل لـ 15%.. محافظ الجيزة يعتمد أجرة المواصلات الجديدة رسميًا

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"المتحدة" تطلق اسم أحمد رفعت على فريق بـ"كابيتانو مصر".. وتخصص جائزة لمركزه

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق اسم اللاعب الراحل "أحمد رفعت" على أحد فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث.

للتفاصيل.. اضغط هنا