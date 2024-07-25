مطلق الجعيد: مهرجان العلمين نقلة نوعية للسياحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الكاتب السعودي مطلق الجعيد، إن الكثير من دول العالم تخطو خطوات كبيرة في سياحة المهرجانات، ومصر رائدة في هذا المجال وتحتاج لزيادة المؤتمرات والمهرجانات لتنشيط السياحة في المدن الجديدة.

وأضاف "الجعيد"، في تصريحات تليفزيونية، أن مهرجان العلمين نقلة نوعية للسياحة المصرية وسيجعل فكرة المهرجانات تتحول من مهرجانات سياحية تهتم بالسياحة الداخلية والوفود عرب إلى مهرجان عالمي.

وأوضح أن مهرجان العلمين يضم كافة أنواع السياحة التي يتمناها السائح حول العالم ويرضى كل أذواق السياح، وهو مهرجان الابتكارات ولكل من عنده ابتكار في الكثير من المجالات ومسابقات للطفل وهو كرنفال سياحي متكامل.

وأكد أن مهرجان العلمين دوره تنشيط السياحة المصرية وزيادة الإشغال الفندقي، كما أن مهرجان نبته للأطفال فكرة مبتكرة هذا العام وتساعد على تنمية للمواهب وفعاليات تناسب كل الأعمار والأسر.