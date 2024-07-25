الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض شواطئ البحر المتوسط لموجة تسونامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض شاطئ البحر المتوسط لموجة تسونامي وزلازل، وموقف حالة الطقس الأسبوع المقبل.

وقالت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا حقيقة لتعرض شواطئ البلاد لتسونامي في البحر المتوسط.

وشددت إيمان شاكر على أن زلازل البحر المتوسط تكون غير محسوسة وفقا لتغيرات الطبيعة الأرضية، خاصة وأن انحسار مياه البحر أمر طبيعي.

وبشأن حالة الطقس، نوهت أن البلاد ستتعرض لظاهرة اضطراب الملاحة البحرية، بداية من يوم الجمعة 26 يوليو إلى الأحد 28 يوليو 2024، وارتفاع الأمواج من 2 : 3.5 متر .

وأنهت حديثها قائلة: على السادة المصيفين توخي الحيطة والحذر، فالاضطراب يبدأ من صباح الجمعة وحتى الأحد، وسيكون هناك نشاطا للرياح بسرعة تبدأ من 40 لـ60 كم في الساعة، وقد تم تفعيل غرف الأزمات والتحذير من نزول البحار في أثناء اليومين.