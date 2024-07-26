شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: نتنياهو سيطلب من بايدن منحه الضوء الأخضر لمهاجمة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيطلب من بايدن منحه الضوء الأخضر لمهاجمة لبنان إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية للتهدئة فى الشمال.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكى جو بايدن فى البيت الأبيض اليوم، مؤكدا أنه سيعمل مع بايدن في الأشهر القادمة المتبقية له.

وشكرنتنياهو بايدن على دعمه لإسرائيل على مدى 50 عاما.