شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب بالملاحظة على شواطئ البحر المتوسط والأمواج 3.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط من الجمعة 26 يوليو الى الأحد 28 يوليو وسرعة الرياح (60:40 كم / ساعة وارتفاع الامواج ( 2 م : 3.5 م).

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.