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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى والمتخلفين للتعليم الأساسى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 26 يوليو 2024 07:00 ص
ننشر جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الدور الثاني) و المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي 2024/2023، بمحافظة القاهرة .
وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أعلنت جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الدور الثاني" و المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ووفقا للمديرية فإنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الأحد المقبل وتنتهي في 3ـ8ـ2024.
يذكر أن المديرية أعلنت عن إجراءات تلقى طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠.
جدول إمتحان الدور الثاني
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