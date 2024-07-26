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جدول امتحانات الدور الثانى والمتخلفين للتعليم الأساسى فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 26 يوليو 2024 07:00 ص

ننشر جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الدور الثاني) و المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي 2024/2023، بمحافظة القاهرة .

وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أعلنت جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الدور الثاني" و المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ووفقا للمديرية فإنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الأحد المقبل وتنتهي في 3ـ8ـ2024.


يذكر أن المديرية أعلنت عن إجراءات تلقى طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠.


جدول إمتحان الدور الثاني

 

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