أخبار مصر

ماذا يأكل الطفل عندما يصل لسن 6 شهور.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يأكل الطفل عندما يصل لسن 6 شهور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:30 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان الأمهات إلى ضرورة الحرص على التغذية السليمة خاصة عند سن 6 شهور، ونصحت بعدة نقاط هامة تتضمن:

- القيام بإدخال الأغذية التكميلية له بجانب لبن الثدى.

- إعطاءه كميات صغيرة في البداية لا تتجاوز ملعقة طعام واحدة وزيادة الكمية تدريجيا.

- ابدئي بأطعمة لينة وزيادة كثافتها تدريجيًا بما يتناسب مع عمر الطفل.

- ابدئي بنوع واحد من الطعام منفردًا، ثم إضافة الأنواع الأخرى قبل خلطها معا بعد التأكد من تقبل الرضيع لكل نوع بمفرده.

 


إنفوجراف

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements