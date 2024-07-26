شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يأكل الطفل عندما يصل لسن 6 شهور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان الأمهات إلى ضرورة الحرص على التغذية السليمة خاصة عند سن 6 شهور، ونصحت بعدة نقاط هامة تتضمن:

- القيام بإدخال الأغذية التكميلية له بجانب لبن الثدى.

- إعطاءه كميات صغيرة في البداية لا تتجاوز ملعقة طعام واحدة وزيادة الكمية تدريجيا.

- ابدئي بأطعمة لينة وزيادة كثافتها تدريجيًا بما يتناسب مع عمر الطفل.

- ابدئي بنوع واحد من الطعام منفردًا، ثم إضافة الأنواع الأخرى قبل خلطها معا بعد التأكد من تقبل الرضيع لكل نوع بمفرده.