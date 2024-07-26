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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يأكل الطفل عندما يصل لسن 6 شهور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 26 يوليو 2024 06:30 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان الأمهات إلى ضرورة الحرص على التغذية السليمة خاصة عند سن 6 شهور، ونصحت بعدة نقاط هامة تتضمن:
- القيام بإدخال الأغذية التكميلية له بجانب لبن الثدى.
- إعطاءه كميات صغيرة في البداية لا تتجاوز ملعقة طعام واحدة وزيادة الكمية تدريجيا.
- ابدئي بأطعمة لينة وزيادة كثافتها تدريجيًا بما يتناسب مع عمر الطفل.
- ابدئي بنوع واحد من الطعام منفردًا، ثم إضافة الأنواع الأخرى قبل خلطها معا بعد التأكد من تقبل الرضيع لكل نوع بمفرده.
إنفوجراف
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