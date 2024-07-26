أخبار مصر

%76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية.

وأيد 76% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements