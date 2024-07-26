شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب.

وتتوقع الهيئة أيضا اليوم اضطرابا فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.