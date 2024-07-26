السيطرة على حريق كبير في مخزن للملابس بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق كبير اندلع في مخزن للملابس بمنطقة الموسكي في العتبة، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابس بمنطقة الموسكي أمام "جراج العتبة" بوسط القاهرة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدني إلى موقع الحريق من أجل السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، وسط تواجد أمني مكثف.

لم يسجل الحادث سوى عدد محدود من إصابات الاختناق، التي تم تقديم الإسعافات لها بموقع الحادث.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من الحريق الذي وقع منذ في حارة اليهود وأسقط نحو 12 شخصًا بين حالة وفاة وإصابة.