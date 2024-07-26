المبنى دُمر بالكامل.. التحريات تكشف سبب حريق الموسكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت التحريات الأولية لحريق منطقة الموسكي فجر اليوم، أن الحادث نتج عن ماس كهربائي، حيث التهمت النيران المبنى بأكمله، الذي يضم عددًا من مخازن الملابس والمواد سريعة الاشتعال.

وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 10 سيارات إطفاء، مدعومة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف، في محاولة السيطرة على النيران التي امتدت إلى مخازن الملابس وأجهزة كهربائية، وتمت السيطرة على الحادث دون وقوع تسجيل وفيات، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق تم إسعافها بموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابسبعقار علي برعي في شارع الرويعي أمام "جراج العتبة" بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني غلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني والسيطرة على الحريق.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من الحريق الذي وقع منذ في حارة اليهود وراح ضحيته نحو 12 شخصًا بين حالة وفاة وإصابة.