شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من اليوم.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 36 مئوية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم الجمعة ستنخفض قيم الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات، بعدما كانت ذروة الارتفاع أمس الخميس.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اليوم، من المتوقع أن تكون مصادر الكتل الهوائية مختلفة وتكون شمالية معظمها من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على تكون سحب منخفضة ومتوسطة، وبخاصة في المناطق الشمالية، ما يؤدي إلى انخفاض قيم الحرارة في معظم المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد»

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 36 درجة مئوية، أي أنها عادت إلى المعدلات الصيفية المعتادة، والأجواء نهارا شديدة الحرارة رطبة، ولكن أقل حدة من الأيام الماضية، لأن نسب الرطوبة مازالت موجودة في الجو، وهو ما يجعل إحساسنا بقيم الحرارة أعلى من 36 درجة مئوية»