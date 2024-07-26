شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لـ أستراليا ونيوزيلندا وكندا: المعاناة الإنسانية فى غزة غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بيان مشترك لقادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا دعم اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذى اقترحه الرئيس بايدن وأيده مجلس الأمن، وأن المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر، وفق ما أفادت إكسترا نيوز.

وشدد البيان المشترك على أن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار في غزة.

