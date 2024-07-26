شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء وعدد من المصابين فى قصف إسرائيلى على منزل بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.