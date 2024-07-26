شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى الحرارة يصل لـ3 درجات على شمال البلاد حتى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2 ) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (36 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، و تتراوح مابين (32 -35) درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (38 -44) درجة

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين .

ومتوقع أيضا اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.