5 حالات اختناق والأسقف سقطت من شدة النيران.. قرارات عاجلة بشأن حريق الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين الذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي الموسكي والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث.

وتابع محافظ القاهرة، جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار رقم ١ شارع الجوهري والمكون من أرضي ودورين حوائط حاملة واسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وإمتد لباقي العقار بالكامل ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.

كما امتد الحريق إلى العقار المجاور له الواقع في ٤ شارع العسيلي، والمكون من ٤ طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع الحادث وتم الإطفاء بتواجد ١٢ سيارة إطفاء ونتج عن الحريق إصابة عدد ٥ أفراد بحالات اختناق وتم إسعافهم على الفور في موقع الحادث.