هشام عبدالعزيز خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، خطبة الجمعة حول منْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ الخَفِيَّةِ (1) "صِلَةُ الرَّحِم بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّزْقِ"، ويتلو القرآن الشيخ قطب الطويل.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.