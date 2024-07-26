الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.



وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن طقس الساعات القادمة يشهد انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من "أبوسمبل -أسوان- حلايب وشلاتين".



وأوضحت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، قائلة :"على المصطافين توخي الحيطة والحذر".