شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تعطل حركة قطارات يوروستار من بريطانيا إلى باريس بسبب أعمال تخريب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رويترز تعطل حركة قطارات "يوروستار" من بريطانيا إلى باريس بسبب أعمال تخريب، فيما قالت سويسرا إن حركة القطارات إلى فرنسا لم تتأثر بالاضطرابات في شبكة السكك الحديدية هناك، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أن التحقيقات جارية حول الأعمال التخريبية على شبكة القطار السريع وسيتم ارسال تعزيزات أمنية إلى محطات القطارات المزدحمة، وقال قائد شرطة باريس: عززنا جميع الأنظمة الأمنية في العاصمة.