ضحية خليجية لسائق "أوبر".. سقطت من السيارة أمام جامعة القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

للمرة الأولى تقع ضحية خليجية لسائقي شركات النقل الذكي، المرات السابقة الضحايا جميعهن مصريات لكن هذه المرة فتاة سعودية كادت تدفع الثمن حياتها.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من نائبه بسقوط فتاة من سيارة أمام جامعة القاهرة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن "يسرا.ص." 26 سنة، تحمل الجنسية السعودية، استقلت سيارة تتبع شركة "أوبر" في طريقها لأحد الأماكن.

فوجئ المارة بسقوط العشرينية من السيارة أمام الباب الرئيس للجامعة، فأسروا بنقلها إلى مستشفى أم المصريين لدى إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم بعد تشاجرها مع السائق.

وانطلق رجال المباحث لضبط السائق للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال المصابة السعودية وأخطر اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة.