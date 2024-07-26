حريق "سوق العتبة".. "النار أكلت كل شيء"-(فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

نحو ٩ ساعات احتاجتها قوات الدفاع المدني بالقاهرة، لمجابهة حريقًا كبيرًا التهم مبنى سكني بأكمله ومخزن ملابس وفرش ملابس في شارع الرويعي بسوق العتبة في منطقة الموسكي وسط القاهرة.

الحريق الذي نشب في الثانية فجرا، داخل مخزن ملابس في شارع الرويعي، لاحقت أضراره مبني سكني من ٣طوابق مجاورة له ما تسبب في انهياره بالكامل عقب امتداد ألسنة النيران داخله، أسفر عن خسائر بالجملة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابس بمنطقة الموسكي أمام "جراج العتبة" بوسط القاهرة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدني إلى موقع الحريق من أجل السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، وسط تواجد أمني مكثف.

لم يسجل الحادث سوى عدد محدود من إصابات الاختناق، التي تم تقديم الإسعافات لها بموقع الحادث.

فيما يجري رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجديد ألسنة النيران مرة أخري، عقب السيطرة عليه بعد ساعات من نشوبه.

جري انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وكشف أسبابه وملابساته وحصر الخسائر الناتجة عنه.

واستعانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، إلى جانب سيارات الإطفاء كافة المعدات الثقيلة من طلمبات حريق وسلالم ومعدات الرافعة الهيدروليكية للسيطرة على الحريق.