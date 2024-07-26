"الصيد الكبير في القليوبية".. ضبط شبكة مشعوذين ونصّابين بجرائم علاج وهمي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

في عملية أمنية منسقة بين أجهزة وزارة الداخلية ومباحث دمياط والقليوبية، تم ضبط شخصين في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بتهمة النصب على المواطنين بزعم تقديم علاج روحاني. وفقًا للتفاصيل، كان المتهمان يروجون لعلاج وهمي باستخدام "البخور والحجاب"، ويستولون على أموال ضحاياهم.

تلقى مديرية أمن دمياط بلاغات من عامل وسيدتين أفادوا بأنهم تعرضوا لعملية احتيال من قبل شخصين يقيمان في كفر شكر. وكان المتهمان يزعمون قدرتهما على علاج المشاكل الروحانية باستخدام أعشاب وبخور، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يوهمون المواطنين بقدراتهم الروحانية مقابل مبالغ مالية طائلة.

بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، تم القبض على المتهمين في عملية مداهمة نفذتها قوة أمنية من مباحث دمياط ومباحث مركز شرطة كفر شكر. عثر بحوزة المتهمين على مجموعة من الأعشاب، زيوت طبية، أحجبة، وكميات من البخور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في تفاصيل القضية.