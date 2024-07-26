ضبط عصابات سرقة بينهم أجانب في القاهرة.. مجوهرات وأجهزة إلكترونية ضمن المسروقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

في إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة، تم ضبط عدة عصابات متورطة في سرقات متنوعة عبر أحياء العاصمة. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مسروقات شملت مجوهرات، هواتف محمولة، وأجهزة لاب توب.

تم ضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر، كان يعرض أحدهما للبيع بسعر منخفض بشكل لافت. وبمناقشته، اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" من شخصين آخرين، وأقر بارتكابه 6 سرقات أخرى بنفس الأسلوب. وبإرشاده، تم ضبط كافة الهواتف المستولى عليها.

كما تم القبض على عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول ويقيمان في دائرة قسم شرطة السلام ثان، لقيامهما بسرقة مصوغات ذهبية، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، وسيارة من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة بدر. وبمواصلة التحقيق، تم ضبط كافة المسروقات بإرشادهما.

في دائرة قسم شرطة السلام ثان، تم ضبط عاطل يعرض 3 أجهزة لاب توب مجهولة المصدر للبيع بثمن بخس. وبمواجهته، اعترف بالحصول عليها من شخصين لهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض. واعترف المتهمان بارتكابهما سرقة شركة بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم ضبط جميع المسروقات.

أخيرًا، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من أحد المساكن. وتمكن الأمن من العثور على كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية"، وهو مالك ورشة مصوغات ذهبية له معلومات جنائية.

تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها وتدابيرها لتقديم المتهمين إلى العدالة واسترجاع كافة المسروقات لمالكيها.