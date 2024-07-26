شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: استمرار حصر وتسجيل العِمالة غير المنتظمة داخل الميادين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مديرية عمل القاهرة، تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل ،بإستكمال تسجيل وحصر،عمالة غير مُنظمة،فئة "تراحيل"،داخل ميادين، ومواقع تجمعهم في "المحافظة"، وتسعى "الوزارة" من خلال هذا "التسجيل والحصر" الميداني، إلى تأسيس قاعدة بيانات ميدانية،وحقيقية، لهذه الفئة في محافظة القاهرة – كبداية ونموذج للمحافظات- لتقديم الحماية والرعاية والدعم، والخدمات لها ،من بينها توفير أماكن لائقة وكريمة يتجمعون فيها،منتظرين أرزاقهم.

وقال بيان صحفي اليوم الجمعة، إن فريق عمل بقيادة أحمد عزاز مدير المديرية ،قام بحصر وتسجيل في مواقع جديدة منها: المرج والمطرية وحلوان وغيرها.. وتحظى فئة العمالة غير المنتظمة "بكافة أنواعها"، خاصة عمال اليومية والتراحيل، باهتمام بالغ من "القيادة السياسية"، وفي خطة "الحكومة الجديدة".. وكان الوزير جبران مع بداية مسؤوليته عن هذه الحقيبة الوزارية، قام بجولة بين هؤلاء في أماكن تجمعهم، كرسالة عملية تؤكد مكانة هذه الفئة لدى "الدولة المصرية"، وحرصها على شمولها بالرعاية والحماية.



حصر العمالة غير المنتظمة



جانب من عمليات الحصر