شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحرك عالمي لمواجهة الحرارة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نداءً للتحرك بشأن الحرارة الشديدة رداً على التأثيرات المميتة لارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، وذلك استجابةً للتأثيرات المميتة لارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم. ويحدد النداء الحاجة العالمية لرعاية الفئات الضعيفة وحماية العمال وتعزيز المرونة باستخدام البيانات والعلوم والحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها ، تؤدي أزمة المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات لا تُطاق في جميع أنحاء العالم مما يؤدي إلى وفيات وأمراض مرتبطة بالحرارة وفرض ضغوط على الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم.، ويُعد الإجهاد الحراري السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 489000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة حدثت كل عام بين عامي 2000 و2019.

قالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "الحرارة الشديدة هي التأثير الأكثر وضوحًا لتغير المناخ، ويتأثر بها الجميع. ستزداد حالة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية قائمة سوءًا بسبب الحرارة الشديدة، وتؤثر على صحة الجميع بطرق مفاجئة في بعض الأحيان. حتى الصحة العقلية تتأثر بالحرارة، مما يجعل الناس مرتبكين أو قلقين أو حتى عنيفين".

وأضافت، يؤدي التعرض الحاد والمطول للحرارة الزائدة إلى إجهاد حراري على الجسم ويؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والصحة العقلية والربو وأمراض الكلى. ويمكن أن يزيد من خطر الحوادث ونتائج الحمل والولادة السلبية ويزيد من انتقال بعض الأمراض المعدية. في ظل ظروف الحرارة الشديدة، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري غير المعالج إلى ضربة شمس، والتي يمكن أن تكون حالة طبية طارئة مميتة.

الخبر السار هو أن الأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة يمكن الوقاية منها. وهناك إجراءات وأدوات قائمة على الأدلة تنقذ الأرواح وتحد بشكل كبير من التأثيرات الصحية للحرارة الشديدة. ويمكننا حماية الفئات الأكثر ضعفا من خلال التوعية العامة بكيفية الحفاظ على البرودة، وأنظمة الحماية الاجتماعية والصحة الجاهزة للحرارة، وتوسيع نطاق أنظمة التحذير من الحرارة الصحية لتنبيه السلطات والجمهور، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في المدن للحد من الحرارة الحضرية الزائدة.

وبحسب تقديرات في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، فإن التوسع العالمي في أنظمة الإنذار الصحي بالحرارة في 57 دولة وحدها من شأنه أن ينقذ ما يقرب من 100 ألف حياة سنويا. وتشارك منظمة الصحة العالمية في رعاية شبكة المعلومات الصحية العالمية بشأن الحرارة، التي تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والحكومات والخبراء وشركاء المجتمع المدني لتبادل المعرفة وتوسيع نطاق الحلول لحماية المجتمعات من الحرارة الشديدة في جميع أنحاء العالم.

