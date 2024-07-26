سفيرة مصر تؤكد الحرص على توطيد أواصر التعاون الاقتصادى مع سلوفينيا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهرى، سفيرة مصر لدى سلوفينيا، حرص القاهرة على توطيد أواصر التعاون الاقتصادى مع سلوفينيا فى ظل علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، ومن أجل الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته السفيرة مع نيفينكا كرجان، رئيسة مجلس إدارة ميناء كوبر السلوفينى، بمقر الميناء في مدينة كوبر والذي تناول مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية السلوفينية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون البحري وفي مجال الموانئ.

واستعرضت السفيرة المصرية أهم تطورات تحديث الدولة المصرية الجارية منذ عام 2016، والتحديات التى واجهتها مؤخراً في ظل الأحداث الدولية المتلاحقة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وصموده في مواجهة تلك التحديات.. مشيرة إلى الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر.

وأشادت السفيرة بدور وأهمية ميناء كوبر السلوفيني باعتباره أحد أهم الموانئ المطلة على البحر الأدرياتيكي.كما تطرقت إلى التعاون القائم بين ميناء كوبر ومينائي الإسكندرية ودمياط في المجال اللوجيستي للحاويات.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة أن السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهري أعربت عن تطلع مصر لقيام الجانب السلوفيني ببحث سبل التعاون في إطار تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق ميناء كوبر السلوفيني.

من جانبها، رحبت كرجان، رئيسة مجلس إدارة ميناء كوبر، بعقد هذا الاجتماع . مشيرةً إلى أنه يأتي في وقت هام من إجراءات ضخمة لتحديث وتطوير الميناء.

وأكدت أن استراتيجيتهم تتضمن استهداف السوق المصري بشكل أساسي، باعتباره أحد أكبر الأسواق في منطقة البحر المتوسط.مضيفة أن إدارة الميناء قد قررت إعادة تنظيم الحدث الذي كان يتم إقامته في مصر سنوياً تحت عنوان "يوم كوبر"، وتوقف منذ عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تقرر أن يتم تنظيم "يوم كوبر" المقبل في القاهرة يوم 22 أكتوبر المقبل.



وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً مفصلاً لميناء كوبر، وأهميته الكبيرة في منطقة شرق ووسط أوروبا، حيث يعد الميناء الأكبر في البحر الأدرياتيكي في مجال الحاويات، والأكبر في البحر المتوسط في مجال السيارات.كما تم تنظيم جولة تفقدية ميدانية شاملة لميناء كوبر.