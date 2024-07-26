شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد مصابون تم نقلهم إلى المستشفيات فى حادث حريق العتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد مصابين فى حادث حريق العتبة تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضح عبد الغفار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن الوزارة لم تتلق أي بلاغات عن وجود مصابين في هذا الحريق .

وكان حريق هائل قد نشب داخل مخزن أمام جراج العتبة بمنطقة وسط البلد، وتصاعدت ألسنة النيران، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 12 سيارة للسيطرة على الحريق.