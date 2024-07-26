شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الحملات التي تم تنفيذها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز والمدن على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة، والتي تم اعتمادها أمس عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

وشدد المهندس عادل النجار على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز.

ووجه محافظ الجيزة مسئولي كافة مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.