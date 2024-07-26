شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعدل رخصة محل بإضافة شريك.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 21 مركزًا تكنولوجيًا، تقدم خدماتها للمواطنين نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وتشمل: (استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي أو عام، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، والتصالح على مخالفة).

وتهدف المراكز التكنولوجية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة لائقة ومميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط تلك الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها طبقًا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وفيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة.

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

3- صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال) صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام فقط).

4- أصل رخصة المحل.

5- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

7- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

8- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.