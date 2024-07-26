شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يوجه بمنع التعديات وتحسين السلالات ومراقبة الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة توجيهات إلى قيادات الوزارة تمثل أولويات وخطة عمل المرحلة القادمة مشيرا إلى مسئولية كل قيادة عن تنفيذ هذه التوجيهات كل فيما يخصه .

وأشاد فاروق بالجهود التي يبذلها جميع قيادات الوزارة والعاملين فيها خلال هذه الأيام التى تشهدها البلاد موجة الحرارة الشديدة وحرص القيادات على التواجد بين المزراعين في الحقول.

وأكد وزير الزراعة، اهتمام بالبحث العلمي من خلال مراكز البحوث والعلماء الأجلاء بهذه المراكز وكيفيه تطبيق أفضل التجارب على الأرض مما يؤدى إلى زيادة انتاحيه الفدان واستنباط سلالات جديده تواكب التغيرات المناخيه وندرة المياه.

ووجه "فاروق" بضرورة تكثيف التواجد علي الأرض وتفعيل دور الإرشاد الزراعي والطب البيطري على مستوي قري الريف المصري، كما وجه وكلاء الوزارة بالمحافظات بالتصدى لأى محاولات بناء على الاراضي الزراعية ومنعها في المهد والازالة الفورية وكذلك منع أي ملوثات للبيئة مثل حرق قش الأرز مشيرًا إلى مسئوليتهم عن ذلك أمامه شخصيا بالإضافة إلى مسئوليتهم عن متابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية وكذلك تحسين السلالات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري.

وأكد وزير الزراعة، على مسئولية مديري المديريات عن توزيع الأسمدة بشكل عادل على الجمعيات الزراعية ومعالجة القصور والعجز، في امداد بعض المحافظات ولذلك يتعين اتخاذ الاجراءات التصحيحيه لاي مشكلات سابقة

أشار وزير الزراعة كذلك إلى ضرورة إدارة الأصول الخاصة بالوزارة والجهات الاقتصادية التابعة بشكل احترافي وعرض خطة دقيقة بكيفيه الاستفاده من هذه الاصول واستغلالها الاستغلال الامثل مشيرا الى ان هناك اراضي لا تستغل وهناك اراضي تؤجر بأسعار غير مقبولة وكذلك هناك مزارع مغلقة ولا تعمل مما يعد إهدارا لفرص كثيرة سواء في الإنتاج او تشغيل العمالة.

أكد "فاروق" على دور الوزارة في السيطرة على الاسعار من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين باسعار مخفضة ووجه بحصر الثلاجات التي يتم تخزين فيها بعض المنتجات الأساسية وغير موجودة بالأسواق وكذلك المخازن والتنسيق مع وزارة التموين في ذلك مشيرا إلى ما حدث العام الماضي في محصول البصل وما يحدث الأن في البطاطس المعده للبيع وليست تقاوي .

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تفعيل الرقابة علي الأسواق وبالأخص الاسمده حتى تصل لمستحقيها مع قيام الإرشاد الزراعي والطب البيطري بالادوار المنوطة بهم والتواجد علي الارض مع المزارعين والمربيين مشيرا انه انه سوف يتابع ذلك شخصيا من خلال القيام بزيارات ميدانية في العديد من المحافظات وسوف يكون هناك فرق من الوزارة للمتابعة الميدانية وتقييم الاعمال علي ارض الواقع.

وشدد على أن العمل الميداني هو الأساس ولا مجال لوجود المرشدين الزراعيين بالمكاتب وكذلك أطباء الطب البيطري، مؤكدا ان الهدف هو نجاح الجميع لاننا المسؤولين عن الامن الغذائي في مصر.

