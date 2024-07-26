"ضبط 4 قضايا اتجار في السلاح و8.3 كيلو حشيش خلال حملات أمنية بأسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:



في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة، شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



بالتعاون بين قطاع الأمن العام ومديريات أمن أسوان ودمياط، أسفرت الحملات عن نتائج إيجابية هامة.



مديرية أمن أسوان:



ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية: تم ضبط 8.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بجانب كمية من مخدرات "الهيروين والشابو"، بحوزة 4 متهمين، بينهم شخص له معلومات جنائية. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري، وهي عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات.

تنفيذ 769 حكماً قضائياً متنوعاً: شملت الأحكام كافة الجرائم من قضايا جنائية إلى قضايا مالية.

مديرية أمن دمياط:



ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية: تم ضبط 8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بجانب كمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري، عبارة عن فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 3 متهمين، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات في هذه القضايا.