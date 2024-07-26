نقيب الفلاحين يزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الأرز - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرخلال شهر حيث انخفض طن الأرز الشعير عريض الحبة من 19 ألف جنيه في أول شهر يونيو إلى 14 ألف حاليا جنيه، لافتا إلي أنه يتوقع مزيد من انخفاض أسعار الأرز في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف عبدالرحمن في بيان له أن المساحة المصرح بها لزراعة الأرز هذا الموسم نحو مليون و74 ألف فدان منها 200 ألف فدان مزروعة بأصناف ارز قليلة استهلاك المياه و150 ألف فدان أرز تروي بمياه الصرف الزراعي المعالج ولكن المساحة المنزرعة فعليا تزيد عن مليون ونصف المليون فدان حيث زرع عدد كبير من الفلاحين مساحات أرز بالمخالفة طمعا في الحصول على مكاسب كبيرة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي.

وأشار أبو صدام إلى أن الحكومة صرحت بزراعة الأرز في 9 محافظات فقط وهم محافظات الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وأن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح ما بين 13 و14 ألف طن الأرز الشعيروبين 21 و22 ألف طن الأرز الأبيض فيما يباع كيلو الأرز المعبأ ما بين 25 و28 جنيه.

وتابع: يزرع الأرز بداية من شهر مايو و يبدأ حصاده من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر ويتوقع إنتاج نحو 7 مليون طن أرز شعير بما يوازي نحو 4 مليون طن أرز أبيض تقريبا وهو ما يكفي احتياجاتنا المحلية.

وأكد أبو صدام أن أهم أسباب انخفاض أسعار الأرز هي قرب موعد حصاد الأرز بالموسم الجديد الذي يتوقع وفرة إنتاجه، مع ضعف الإقبال علي شراء الأرز في الفترة الأخيرة لضعف القوة الشرائية.

وتابع:"بالإضافة إلى الجهود الحكومية الكبيرة والتي أدت لانخفاض جماعى لمعظم المنتجات الغذائية البديلة، متوقعا أن تشهد أسعار الأرز انخفاض في أسعارها تدريجيا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل".

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