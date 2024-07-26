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وفود وعلماء المؤتمر الدولي الخامس بـ "تتارستان" يهنئون وزير الأوقاف بتوليه منصبه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التف العلماء من أقطار العالم الإسلامي ووفود المؤتمر الدولي الخامس حول معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بكل حب وترحاب وود كبير.

وهنأ العلماء ووفود المؤتمر الدولي الخامس، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على توليه حقيبة وزارة الأوقاف المصرية، مشيدين بخبرته العلمية الكبيرة، وأكدوا على استمرار التعاون المشترك في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي .. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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