١٦ ساعة من الجحيم.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق العتبة من الدمار؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

بعد مرور أكثر من 16 ساعة على اندلاع الحريق الهائل في سوق العتبة، التي أودت بحياة شخص واحد وأصابت 12 آخرين، كشف التحقيق عن حجم الدمار الذي أحدثه الحريق والذي ألحق أضرارًا بالغة بالممتلكات والأرواح. نشب الحريق في الثانية فجراً، داخل مخزن للملابس في شارع الرويعي بمنطقة الموسكي، وامتد بسرعة إلى المباني المجاورة، مما أسفر عن انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق.

خاضت قوات الحماية المدنية بالقاهرة معركة شرسة ضد حريق ضخم اجتاح سوق العتبة واستمر لمدة تزيد عن 16 ساعة متواصلة، حيث واجهت النيران العاتية التي أتت على أجزاء واسعة من السوق.. الحريق، الذي اندلع في مخزن للملابس بشارع الرويعي في منطقة الموسكي، كان له آثار كارثية أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 12 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية تقدّر بعشرات الملايين من الجنيهات.

المدة الزمنية للحريق

استمر الحريق لمدة 16 ساعة متواصلة، حيث قامت قوات الحماية المدنية بمحاولات متكررة لإخماد النيران التي كانت تتجدد كلما تم السيطرة عليها.

الخسائر البشرية

أسفر الحريق عن وفاة شخص واحد نتيجة اختناق، بينما أصيب 12 آخرين، منهم 6 حالات تم نقلها إلى المستشفى بعد تعرضهم لاختناق، وقد استقرت حالتهم بعد تلقي العلاج.

الخسائر المادية

ألحقت النيران أضرارًا جسيمة بالمباني التجارية والسكنية، حيث التهمت كميات ضخمة من البضائع داخل المحلات والمخازن في العقار المكون من ثلاثة طوابق. تقديرات الخسائر الأولية تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات.

الجهود المبذولة

استخدمت قوات الحماية المدنية 10 سيارات سيارة إطفاء، بالإضافة إلى طلمبات حريق وسلالم هيدروليكية لمكافحة الحريق. كما تم فرض كردون أمني حول الموقع وإخلاء العقارات المجاورة لضمان سلامة المواطنين.

تطورات الوضع:

تجدد النيران: بعد إخماد الحريق، تجددت النيران في بعض أجزاء العقار بسبب المواد القابلة للاشتعال، مما استدعى مزيدًا من الجهود لإجراء عمليات التبريد ومراقبة أي تجدد للاشتعال.

التحقيقات

انتقل إلى مكان الحادث كل من اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة الجديد، لمتابعة سير عمليات إخماد الحريق. كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وكشف أسبابه وحصر الخسائر.

محافظة القاهرة

قرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين الذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي الموسكي والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث.

وتابع محافظ القاهرة، جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار رقم ١ شارع الجوهري والمكون من أرضي ودورين حوائط حاملة واسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وإمتد لباقي العقار بالكامل ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.

كما امتد الحريق إلى العقار المجاور له الواقع في ٤ شارع العسيلي، والمكون من ٤ طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.

تواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة جهودها لمراقبة المكان والتأكد من عدم تجدد النيران، بينما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحريق وتقديم المساعدة للمتضررين.