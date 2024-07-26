شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 30135 طنا من البضائع العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35527 طنا تشمل: 3300 طن يوريا و1860 طن رمل صب و5771 طن رمل معبأ و2400 طن سلاج و3460 طن كلينكر و1100 طن ملح و17636 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30135 طنا تشمل: 3588 طن خردة و15513 طن قمح و634 طن خشب زان و2000 طن كسب فول صويا و8400 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1401 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2370 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34771 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163531 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3732 حركة .