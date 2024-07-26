شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تقدم التعازى إلى إثيوبيا فى ضحايا الانهيارات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

قدم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، التعازي للشعب الإثيوبي في ضحايا الانهيارات الأرضي بجنوب البلاد.

وكتب أبو زيد على موقع إكس: "خالص التعازي للشعب الإثيوبي الشقيق فى ضحايا الانهيارات الأرضية في جنوب البلاد، والتي أسفرت عن مئات القتلي والمفقودين، خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب غرب إثيوبيا يومي الأحد والاثنين، ارتفع إلى 257 شخصا وقد يصل إلى 500 شخص.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة جوفا الجبلية في حدوث انهيار أرضي مساء الأحد، أعقبه انهيار أرضي ثان صباح الاثنين مما أدى إلى محاصرة الأشخاص الذين كانوا ينقذون ضحايا الانهيار الأول.