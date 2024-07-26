شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على غزة.. وقرارات مجلس الأمن حبر على ورق والان مع تفاصيل الخبر

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، إن " أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة ودمرت المساكن والبنية الأساسية المدنية".

وأكد خلال كلمته أثناء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، أن قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع لا تزال حبرا على ورق.

أضاف فاسيلي نيبنزيا، المندوب الروسي في مجلس الأمن: هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا، ولا يوجد أي مكان آمن في غزة.