وزير الري يوجه بتأمين المناسيب المائية خلال ذروة الاحتياجات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف حالة الري بمختلف المحافظات، واستيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وذلك مع قرب نهاية العام المائي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وصرح الدكتور سويلم، بأن أجهزة الوزارة بذلت مجهودات كبيرة قبل وأثناء فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه، حيث تحرص الوزارة على توفير المناسيب الكافية للاحتياجات المائية، واستيفاء أى تصرفات إضافية حال وجود موجات من الحرارة العالية، مع تحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، وبما يستوفي كل الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر، كما يتم على مدار الساعة عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقًا لمعدلات السحب من المنتفعين.

كما يتم المرور بشكل دوري من جانب مسئولى الرى والصرف بمختلف المحافظات ومهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع وبما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين.

كما يتم بشكل دائم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه لتلبية الطلب على مياه الشرب خاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، خاصة بالمدن الساحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين مثل مطروح والإسكندرية والسويس وبورسعيد.

ووجه الدكتور سويلم، باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الري والصرف بكل المواقع على مستوى الجمهورية.

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