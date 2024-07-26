نقيب الصحفيين لمصراوي: جلسات الحوار الوطني اتسمت بالحرية الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن جلستي الحوار الوطني الأخيرة والتي ناقشا قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية اتسمت بالديمقراطية والحرية الكاملة.

وأوضح "البلشي"، لمصراوي أن جميع المتحدثين أدلوا بآرائهم بكل حرية ولم يكن هناك أي تضييق أو حجر على أحد مشيرا إلى أنه طالب تطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي مؤكدا أنه سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف بشكل عام وسيؤدي للإفراج عن 16 صحفيا بشكل خاص.

ولفت إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين احتياطيا وصل إلى 23 صحفي ووصل مدة الحبس للبعض منهم إلى 7 سنوات ولم توجه لهم أي تهم أو قضايا.

واختتم البلشي حديثه مطالبا بزيادة قوائم المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا حتى يغلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

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