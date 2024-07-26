في يوم واحد.. ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 34558 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات 1727 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و14608 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و1437 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق