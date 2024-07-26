محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أعلن قطاع شؤون الضباط؛ فتح باب تقديم التظلمات على حركة تنقلات الشرطة 2024 لمدة 3 أيام من تاريخ صدورها، مشيراً إلى عملية الفحص تتم بشفافية تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ويبدأ قطاع شؤون الضباط تلقي طلبات التظلم ملفات وأوراق كل المتظلمين، على أن يتم إعلان نتائج فحصها والبت فيها بعد 7 أيام تقريبا، مضيفا أن لجان فحص التظلمات مكونة من 6 لواءات شرطة ومندوبين من الأمن العام والأمن الوطني وشؤون الضباط والرقابة والتفتيش.

وجاءت الحركة مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

كانت حركة ضباط الشرطة استهدفت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً؛ للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مردفًا أنها راعت الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.