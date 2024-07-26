مآسي بائعي "سوق العتبة" مع النار مرتين وناجي من الدخان: خسرت كل حاجتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

في حي الموسكي العتيق بالقاهرة، عادت النيران لتلتهم سوق العتبة مجددًا، بعد أسبوع من حريق ضخم دمر مخزن ملابس وأودى بحياة 12 شخصًا وأصاب العديد. هذه المرة، اندلعت النيران في مخزن للأحذية وبعض فرش الملابس، مما تسبب في انهيار مبنى سكني بأكمله.

تفاصيل الكارثة:

الحريق الأول: قبل أسبوع، شبت النيران في مخزن ملابس في حارة "اليهود"، مما أسفر عن كارثة بشعة.

الحريق الثاني: اندلعت النيران في شارع الرويعي، حيث أتى الحريق على مخزن أحذية وفرش الملابس، مما أدى إلى انهيار المبنى السكني المجاور بالكامل.

مآسي الضحايا:

شهادة علاء: "النار التهمت كل شيء حولنا وحولته إلى رماد، لم نكن نعرف ماذا نفعل"، يقول علاء، أحد البائعين الذي فقد كل ما يملكه.

حالة مصطفى: شاب يدعى مصطفى، كان نائمًا حين اندلع الحريق، استيقظ لمواجهة الدخان الكثيف ولم يتمكن من النجاة، توفي نتيجة الاختناق.

جهود الإنقاذ:

تدخل الحماية المدنية: لم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة الفورية على النيران، حيث كانت النار تتجدد باستمرار مما جعل السيطرة عليها صعبة.

مساعدة المواطنين: حاول البائعون، مثل علاء، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخازنهم، لكن شدة الحريق كانت أكبر من قدرتهم.

الأضرار والخسائر:

خسائر مالية: يصف علاء الحالة المأساوية، قائلاً: "كل حاجتي راحت، رزقي ورزق عيالي تحول إلى رماد، خسرت مليون ونصف جنيه"، مضيفًا أن بعض البائعين قد خسرت بضائع تقدر بملايين الجنيهات.

الخسائر المادية: تُقدر الخسائر الأولية بعشرات الملايين من الجنيهات، حيث دمرت النيران كميات ضخمة من البضائع والمباني.

ردود الفعل والتحقيقات:

ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب محل الأحذية المتسبب في الحريق، وتمت إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة بالقاهرة.

الاستغاثات

يوجه البائعون نداءً للمسؤولين لمساعدتهم في التعويض عن خسائرهم المدمرة، ويطالبون بإجراءات عاجلة لدعمهم.

تطورات الوضع:

تجدد النيران: بعد إخماد الحريق، تجددت النيران في بعض أجزاء العقار بسبب المواد القابلة للاشتعال، مما استدعى مزيدًا من الجهود لإجراء عمليات التبريد ومراقبة أي تجدد للاشتعال.

التحقيقات

انتقل إلى مكان الحادث كل من اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة الجديد، لمتابعة سير عمليات إخماد الحريق. كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وكشف أسبابه وحصر الخسائر.

محافظة القاهرة

قرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين الذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي الموسكي والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث.

وتابع محافظ القاهرة، جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار رقم ١ شارع الجوهري والمكون من أرضي ودورين حوائط حاملة واسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وإمتد لباقي العقار بالكامل ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.

كما امتد الحريق إلى العقار المجاور له الواقع في ٤ شارع العسيلي، والمكون من ٤ طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.

تواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة جهودها لمراقبة المكان والتأكد من عدم تجدد النيران، بينما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحريق وتقديم المساعدة للمتضررين.

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السيطرة على حريق كبير في مخزن للملابس بالموسكي