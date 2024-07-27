"القومي للمرأة" يشكر وزير الداخلية على تولي اللواء منال عاطف مساعدًا لقطاع حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتعيينه اللواء منال عاطف في منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وذلك ضمن حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة لعام 2024.

وأكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة فخره بوصول اللواء منال عاطف لهذا المنصب المستحق حيث تعد أول سيدة تشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وذلك لجهودها الكبيرة والمثمرة خلال مسيرتها في قطاع حقوق الإنسان ولاسيما في مناهضة العنف ضد المرأة وفي تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف الأسرى كما يؤكد على أن هذه الترقية تعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية وامتدادا لجهود الوزارة في تمكين المرأة المصرية.

اقرأ أيضا:

جوجل يحتفي بأولمبياد باريس 2024

16 التزام على الدولة لحماية ذوي الهمم.. تعرف عليهم